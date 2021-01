Milik | ecco la via d' uscita? I 15 milioni del Marsiglia fanno vacillare il Napoli

JuventusUn : #Milik si avvicina alla #Juve, arriva la decisione: ecco quando sbarca a Torino! LA DATA?… - junews24com : Calciomercato Juve, l'Atletico Madrid fa un favore a Paratici. Ecco perché - - junews24com : Calciomercato Juve, l'Atletico Madrid fa un favore a Paratici. Ecco perché - - junews24com : Milik-Juve, Giuntoli lo ha svelato: «Ecco cosa sta facendo il suo agente» - - NCN_it : #VENERATO: '#GATTUSO, VICINA LA FIRMA CON IL #NAPOLI: ECCO QUANDO POTREBBE ARRIVARE L'ANNUNCIO. #MILIK, PRIMA APERT… -

Ultime Notizie dalla rete : Milik ecco

Alessandro Renica, ex calciatore del Napoli, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Radio Punto Nuovo per analizzare il momento della squadra di Gattuso.L'Olympique Marsiglia ha fatto un piccolo rilancio, ma non basta'. Arkadiusz Milik in uscita dal Napoli, ma non è detto che andrà via a gennaio. L'Olympique Marsiglia offre troppo poco per aggiudicars ...