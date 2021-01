Milano, moto in autostrada… senza pilota: il video del 2017 è ancora virale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nei pressi del casello autostradale di Milano, una coppia ha registrato queste incredibili immagini pubblicate nel 2017: una moto procede sulla strada senza pilota. La corsa si conclude poco prima di ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nei pressi del casello autostradale di, una coppia ha registrato queste incredibili immagini pubblicate nel: unaprocede sulla strada. La corsa si conclude poco prima di ...

Gabbiere2 : @_unggnu Himalaya : ero andato a fare un giro in moto in periferia di Milano; mi stava finendo la benzina e mi dico… - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Cesate (Milano), schianto auto-moto: grave 21enne - notizie36601426 : #Incidente a Cesate (Milano), schianto auto-moto: grave 21enne - - Paoblog : @qn_giorno secondo me era possibile scrivere: 'il ristoratore in moto per la consegna....' #dilloinitaliano - RedazioneLaNews : #Milano Incidente a Milano, schianto auto moto dopo un semaforo ignorato: due feriti, uno è grave -

Ultime Notizie dalla rete : Milano moto Milano, moto in autostrada senza pilota: il video del 2017 è ancora virale Il Messaggero Milano, moto in autostrada… senza pilota: il video del 2017 è ancora virale

Nei pressi del casello autostradale di Milano, una coppia ha registrato queste incredibili immagini pubblicate nel 2017: una moto procede sulla strada senza pilota. La corsa si conclude ...

Kawasaki zxr750 d'epoca a Milano

zxr750 del 1994,iscritta registro storico FMI.Pronta per gare in salita e Meeting in pista epoca FMI.Motore revisionato (Donaska),mono Mupo,tubi freno in treccia,tubi siliconici,spugna serbatoio e leg ...

Nei pressi del casello autostradale di Milano, una coppia ha registrato queste incredibili immagini pubblicate nel 2017: una moto procede sulla strada senza pilota. La corsa si conclude ...zxr750 del 1994,iscritta registro storico FMI.Pronta per gare in salita e Meeting in pista epoca FMI.Motore revisionato (Donaska),mono Mupo,tubi freno in treccia,tubi siliconici,spugna serbatoio e leg ...