Milano, coperte e aiuti per senzatetto/ Domenica 17 gennaio 2021 raccolta solidale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, raccolta di coperte e aiuti per senzatetto Domenica 17 gennaio 2021: un'alleanza solidale di associazioni per aiutare i più fragili che non hanno una casa e vivono in strada Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 14 gennaio 2021)diper17: un'alleanzadi associazioni per aiutare i più fragili che non hanno una casa e vivono in strada

paolacontini64 : @caritas_milano @CaritasItaliana @FiorellaMannoia @Avvenire_Nei @nelloscavo @rulajebreal @manginobrioches… - nicomanetta1 : Tassisti dal cuore d'oro: gli autisti ritirano in giro per Milano coperte e abiti per i senzatetto - MilanoToday… - mediterranew : Milano, coperte e aiuti per i senzatetto... - zeta_reticoli : RT @Radio1Rai: “Abbiamo realizzato 400 coperte di lana per i #senzatetto con quadrotti ricevuti da tutta Italia. Stasera le distribuiamo a… - SaverioTommasi : RT @Radio1Rai: “Abbiamo realizzato 400 coperte di lana per i #senzatetto con quadrotti ricevuti da tutta Italia. Stasera le distribuiamo a… -