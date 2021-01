Milan-Mandzukic: oggi si può chiudere (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante le smentite di rito, il Milan sta lavorando sotto traccia per regalare a Pioli tanto atteso rinforzo in attacco. Dopo aver sondato vari nomi, il club rossonero è tornato su Mario Mandzukic, attualmente svincolato dopo l’esperienza in terra saudita con l’Al-Duhail, desideroso di ritornare a giocare a grandi livelli a 34 anni. Mandzukic in rossonero: ore decisive? Nella giornata di ieri, secondo quanto si apprende da Sky Sport, ci sarebbe stato un contatto tra l’entourage del giocatore e i vertci del club rossonero per capire la fattibilità dell’operazione. Resta da definire l’ingaggio e la reale volonta a sposare la causa Milanista da parte dell’attaccante croato che accetterebbe di fare il vice-Ibra. Nei giorni scorsi sembrava vicino il suo passaggio alla Lokomotiv Mosca, ma evidentemente l’interesse ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 gennaio 2021) Nonostante le smentite di rito, ilsta lavorando sotto traccia per regalare a Pioli tanto atteso rinforzo in attacco. Dopo aver sondato vari nomi, il club rossonero è tornato su Mario, attualmente svincolato dopo l’esperienza in terra saudita con l’Al-Duhail, desideroso di ritornare a giocare a grandi livelli a 34 anni.in rossonero: ore decisive? Nella giornata di ieri, secondo quanto si apprende da Sky Sport, ci sarebbe stato un contatto tra l’entourage del giocatore e i vertci del club rossonero per capire la fattibilità dell’operazione. Resta da definire l’ingaggio e la reale volonta a sposare la causaista da parte dell’attaccante croato che accetterebbe di fare il vice-Ibra. Nei giorni scorsi sembrava vicino il suo passaggio alla Lokomotiv Mosca, ma evidentemente l’interesse ...

