Milan-Mandzukic, ci siamo: emergono i dettagli, c’è il sì del croato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Mario Mandzukic è il nome caldo per l’attacco del Milan, in questi minuti stanno emergendo ulteriori dettagli riguardo l’operazione che potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Nelle ultime ore il nome di Mario Mandzukic è rimbalzato in maniera prepotente all’interno dell’ambiente Milan. Il giocatore croato è lontano dal calcio europeo ormai da diversi mesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Marioè il nome caldo per l’attacco del, in questi minuti stanno emergendo ulterioririguardo l’operazione che potrebbe andare in porto nelle prossime ore. Nelle ultime ore il nome di Marioè rimbalzato in maniera prepotente all’interno dell’ambiente. Il giocatoreè lontano dal calcio europeo ormai da diversi mesi, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

AntoVitiello : Valutazioni in corso da parte del #Milan su #Mandzukic. Il giocatore è stato proposto e piace. Ragionamenti sulla t… - Glongari : #Milan per l’attacco spunta l’idea #Mandzukic profilo valutato dai rossoneri per completare il reparto @tvdellosport #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, ieri l'incontro con l'agente di #Mandzukic - TeofiloSteven : RT @ilgiornale: Il Milan sta per piazzare tre grandi colpi di mercato per puntare al tricolore: in via di definizione l'acquisto di Meité d… - Paolo18030138 : RT @MomblanOfficial: Fin qui solo smentite sulla presunta trattativa tra il #Milan e Mario #Mandzukic. Nessuna traccia. -