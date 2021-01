Milan, accordo trovato con Mandzukic: possibile visite nelle prossime 48 ore (Di giovedì 14 gennaio 2021) Calciomercato Milan: i rossoneri avrebbero trovato l’accordo con Mario Mandzukic Calciomercato Milan: non solo Meité. Secondo quanto appreso dalla redazione di Milan News 24 il club rossonero ha trovato l’accordo anche con Mario Mandzukic. Il giocatore avrebbe svolto dei test individuali e avrebbe convinto definitivamente la dirigenza del Diavolo per quanto riguarda la sua condizione fisica. I rossoneri vorrebbero averlo a disposizione addirittura a partire dalla trasferta di Cagliari. nelle prossime 48 ore l’ex Juventus potrebbe già svolgere le visite mediche. Firmerà un contratto di sei mesi per circa 2 milioni di ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 14 gennaio 2021) Calciomercato: i rossoneri avrebberol’con MarioCalciomercato: non solo Meité. Secondo quanto appreso dalla redazione diNews 24 il club rossonero hal’anche con Mario. Il giocatore avrebbe svolto dei test individuali e avrebbe convinto definitivamente la dirigenza del Diavolo per quanto riguarda la sua condizione fisica. I rossoneri vorrebbero averlo a disposizione addirittura a partire dalla trasferta di Cagliari.48 ore l’ex Juventus potrebbe già svolgere lemediche. Firmerà un contratto di sei mesi per circa 2 milioni di ingaggio. Leggi su Calcionews24.com

