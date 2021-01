Meteo Roma: previsioni per venerdì 15 gennaio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Deboli piogge attese nel corso delle ore mattutine; tempo asciutto nelle ore pomeridiane così come in serata con molte nubi compatte. Temperature comprese tra +4°C e +9°C. Meteo Lazio: previsioni per venerdì 15 gennaio Tempo generalmente instabile al mattino con piogge diffuse su tutti i settori; migliora al pomeriggio salvo residue precipitazioni sulla costa. Fenomeni in esaurimento in serata. Meteo Italia: previsioni per venerdì 15 gennaio Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con locali foschie o nubi basse sulla Val Padana. Neve fino a ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Deboli piogge attese nel corso delle ore mattutine; tempo asciutto nelle ore pomeridiane così come in serata con molte nubi compatte. Temperature comprese tra +4°C e +9°C.Lazio:per15Tempo generalmente instabile al mattino con piogge diffuse su tutti i settori; migliora al pomeriggio salvo residue precipitazioni sulla costa. Fenomeni in esaurimento in serata.Italia:per15Al Nord: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni con deboli fenomeni su Liguria e Alpi orientali. Al pomeriggio tempo asciutto su tutti i settori ma con cieli nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile su tutte le regioni con locali foschie o nubi basse sulla Val Padana. Neve fino a ...

