Meteo Lazio, allerta gialla per domani: “Nevicate fino a quote collinari” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Neve nel Lazio anche a bassa quota, la Protezione Civile dirama un avviso di allerta gialla per domani, venerdì 15 gennaio 2021. “Dalle prime ore di domani e per le successive 6-12 ore si prevedono sul Lazio Nevicate fino a quote collinari, con accumuli generalmente deboli”. Leggi qui il bollettino Meteo della Regione Lazio Meteo Roma domani 15 gennaio 2021 Chi sperava tuttavia nelle neve a Roma rimarrà deluso. Troppo alte le temperature – che continueranno ad aggirarsi intorno ai 10 gradi di massima – che tuttavia subiranno un brusco calo nel weekend che porteranno picchi fino a -3 gradi nelle minime. Ma che tempo farà ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 14 gennaio 2021) Neve nelanche a bassa quota, la Protezione Civile dirama un avviso diper, venerdì 15 gennaio 2021. “Dalle prime ore die per le successive 6-12 ore si prevedono sul, con accumuli generalmente deboli”. Leggi qui il bollettinodella RegioneRoma15 gennaio 2021 Chi sperava tuttavia nelle neve a Roma rimarrà deluso. Troppo alte le temperature – che continueranno ad aggirarsi intorno ai 10 gradi di massima – che tuttavia subiranno un brusco calo nel weekend che porteranno picchia -3 gradi nelle minime. Ma che tempo farà ...

CorriereCitta : Meteo Lazio, allerta gialla per domani: “Nevicate fino a quote collinari” - ilClandestinoTW : Maltempo, allerta meteo per la neve su tutto il territorio del Lazio - pl_ciampino : - TeleuniversoTV : Lazio – Neve anche in collina, pericolo ghiaccio in pianura: l’allerta meteo per venerdì : - GHERARDIMAURO1 : RT @rep_roma: Meteo, sull'Italia la morsa del freddo polare: allerta neve anche sul Lazio a partire da venerdì 15 gennaio [aggiornamento de… -