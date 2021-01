METEO Italia. Ecco l’INVERNO con FREDDO dai Balcani e neve (Di giovedì 14 gennaio 2021) METEO SINO AL 20 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Gelide correnti russe tendono ad avvicinarsi al Mediterraneo. Un tracollo termico è ormai imminente su parte d’Italia. Il raffreddamento si farà sentire in modo importante, sia per effetto della ventilazione che per il recente aumento termico collegato alle correnti nord-occidentali più miti, sospinte sull’Italia lungo il bordo orientale dell’anticiclone. La massa di aria gelida abbraccerà marginalmente l’Italia transitando dall’Adriatico, visto che l’obiettivo principale del flusso di correnti russe sarà rappresentano dall’area Balcanico-danubiana. Il raffreddamento sarà maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenterà un pochino ad espandersi con decisone verso ovest. Sono attese conseguenze ben limitate rispetto a quel che ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021)SINO AL 20 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Gelide correnti russe tendono ad avvicinarsi al Mediterraneo. Un tracollo termico è ormai imminente su parte d’. Il raffreddamento si farà sentire in modo importante, sia per effetto della ventilazione che per il recente aumento termico collegato alle correnti nord-occidentali più miti, sospinte sull’lungo il bordo orientale dell’anticiclone. La massa di aria gelida abbraccerà marginalmente l’transitando dall’Adriatico, visto che l’obiettivo principale del flusso di correnti russe sarà rappresentano dall’areaco-danubiana. Il raffreddamento sarà maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenterà un pochino ad espandersi con decisone verso ovest. Sono attese conseguenze ben limitate rispetto a quel che ...

