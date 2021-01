Meteo domani venerdì 15 gennaio: venti freddi dai Balcani riportano pioggia e neve (Di giovedì 14 gennaio 2021) Meteo domani venerdì 15 gennaio: come anticipato nei precedenti bollettini, in arrivo sull’Italia una nuova ondata di maltempo. I dettagli Sull’Italia una nuova perturbazione, con maltempo e freddo nella maggior parte delle regioni. La spinta del ciclone Balcanico, che sta spingendo già da queste ore correnti di aria fredda sul nostro paese, ha riportato lo L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 14 gennaio 2021)15: come anticipato nei precedenti bollettini, in arrivo sull’Italia una nuova ondata di maltempo. I dettagli Sull’Italia una nuova perturbazione, con maltempo e freddo nella maggior parte delle regioni. La spinta del cicloneco, che sta spingendo già da queste ore correnti di aria fredda sul nostro paese, ha riportato lo L'articolo proviene da Leggilo.org.

Agenzia_Ansa : Le previsioni del tempo per oggi #ANSA - meteo_calabria : #PREVISIONI #METEO #CALABRIA PER LA #GIORNATA DI #DOMANI, #VENERDì #15GENNAIO 2021. Qui tutti i #dettagli.… - ChiaraZammitti : RT @TgrSardegna: #maltempo Prolungato allerta meteo in #Sardegna per vento forte di maestrale e mareggiate valido sino alla mezzanotte di d… - La_Prealpina : ?????? Il #Meteo di domani nel #Varesotto: nuvolosità sparsa. I venti saranno deboli e soffieranno da Est-Sud-Est con… - Roma : Mattina nuvoloso con locali aperture, pomeriggio e sera nubi sparse e schiarite. Temperature attese: 3°/11°C. Ecco… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo domani Meteo MASSA: oggi e domani nubi sparse, Sabato 16 sereno iL Meteo Domani allerta gialla anche in Basilicata. Prevista neve

Confermate le previsioni meteo che prevedevano intenso flusso di masse d'aria di origine polare, proveniente dall'Europa centro-orientale entrare nel cuore del Mediterraneo e colpire il centro Sud.

Maltempo, allerta gialla in Calabria, Sicilia e Basilicata per domani

Per la giornata di domani, 15 gennaio previste nevicate al centro-sud a quote collinari, rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche L’intenso ...

Confermate le previsioni meteo che prevedevano intenso flusso di masse d'aria di origine polare, proveniente dall'Europa centro-orientale entrare nel cuore del Mediterraneo e colpire il centro Sud.Per la giornata di domani, 15 gennaio previste nevicate al centro-sud a quote collinari, rapido peggioramento delle condizioni meteorologiche L’intenso ...