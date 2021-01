METEO con FREDDO dalla Russia, rasoiata su Italia. Crollo termico, neve (Di giovedì 14 gennaio 2021) METEO SINO AL 19 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Aria molto fredda di matrice continentale si propaga dalla Russia e dal Baltico verso l’Europa centrale. Al momento l’Italia è ancora nel bel mezzo fra l’anticiclone e correnti più fredde settentrionali, queste ultime dirette principalmente sui Balcani. La parziale influenza dell’anticiclone regala una fase di METEO più stabile su gran parte del Centro-Nord dell’Italia. Questo affondo gelido avrà come obiettivo principale i Balcani, l’Egeo, la Turchia ed il Mar Nero, dove andrà ad insediarsi il nucleo d’aria gelida con un drastico raffreddamento. Parte dell’aria fredda riuscirà a dilagare verso l’Italia già a partire da giovedì. Le conseguenze saranno più limitate rispetto a quanto sarebbe accaduto se la saccatura ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021)SINO AL 19 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Aria molto fredda di matrice continentale si propagae dal Baltico verso l’Europa centrale. Al momento l’è ancora nel bel mezzo fra l’anticiclone e correnti più fredde settentrionali, queste ultime dirette principalmente sui Balcani. La parziale influenza dell’anticiclone regala una fase dipiù stabile su gran parte del Centro-Nord dell’. Questo affondo gelido avrà come obiettivo principale i Balcani, l’Egeo, la Turchia ed il Mar Nero, dove andrà ad insediarsi il nucleo d’aria gelida con un drastico raffreddamento. Parte dell’aria fredda riuscirà a dilagare verso l’già a partire da giovedì. Le conseguenze saranno più limitate rispetto a quanto sarebbe accaduto se la saccatura ...

