Meteo: aria polare verso l'Italia, neve al centro-Sud (Di giovedì 14 gennaio 2021) L'intenso flusso di masse d'aria di origine polare, proveniente dall'Europa centro-orientale, porterà da questa notte un rapido peggioramento delle condizioni Meteo sul centro-Sud e a causa della concomitante diminuzione delle temperature, le precipitazioni saranno nevose fino a quote collinari, in particolar modo sulle regioni tirreniche meridionali. Lo indica un avviso Meteo della Protezione civile.

