Mercato Juventus, concorrenza dalla Premier per il grande obiettivo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', tuttavia, la preferenza del giocatore sarebbe quella di restare in Italia e appodare proprio alla Juventus, la squadra per la quale simpatizzava ... Leggi su sport.virgilio (Di giovedì 14 gennaio 2021) Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', tuttavia, la preferenza del giocatore sarebbe quella di restare in Italia e appodare proprio alla, la squadra per la quale simpatizzava ...

Sport_Mediaset : #Calciomercato, #Juventus: dalla #Francia nuovo assalto del #Psg per #Dybala. Il rinnovo coi bianconeri è ancora in… - TMit_news : Juventus: Alejandro Francés è il nuovo obiettivo di mercato - serieAnews_com : ?????? Psg pronto all’assalto di #Dybala, offerta monstre per portarlo a Parigi???? - infoitsport : CMIT TV | RIVEDI il TG mercato: le ultime su Milan, Inter e Juventus - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Calciomercato, #Juventus: dalla #Francia nuovo assalto del #Psg per #Dybala. Il rinnovo coi bianconeri è ancora in bil… -