Meloni | “L’unica cosa seria è andare al voto” Berlusconi | “Sto bene ma sono preoccupato per gli italiani”

«Conte avrebbe già dovuto dimettersi o presentarsi alle Camere». Lo afferma Giorgia Meloni lasciando la Camera dopo il vertice di centrodestra. «Se dovesse ancora avere i numeri la prossima settimana, avremmo un governo ancora più debole. L'unica cosa seria, responsabile, in questa fase è andare al voto». Meloni: «No al governo istituzionale» La leader di Fratelli d'Italia boccia l'ipotesi anche di un governo istituzionale. «Non sarebbe la soluzione, lo abbiamo ampiamente visto, ci sono stati già due governi che nascevano da forze politiche diverse, le cose si complicano e non si risolvono». E poi parla di Berlusconi. «L'ho sentito, stava bene, come speravo, e abbiamo condiviso le cose che ci siamo detti questa ...

