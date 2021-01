Medico Usa muore dopo 16 giorni dal vaccino: improvvisa patologia del sangue, scatta l'indagine (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un Medico americano della Florida è morto per un'improvvisa patologia del sangue, la trombocitopenia immune (che impedisce la normale coaugulazione), 16 giorni dopo aver ricevuto il anti-Covid della ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 gennaio 2021) Unamericano della Florida è morto per un'del, la trombocitopenia immune (che impedisce la normale coaugulazione), 16aver ricevuto il anti-Covid della ...

MIAMI - Un medico americano della Florida è morto per un'improvvisa patologia del sangue, la trombocitopenia immune (che impedisce la normale coagulazione), 16 giorni dopo aver ricevuto il vaccino ant ...

