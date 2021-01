Matteo raggiunge papà in cielo: giovanissima vittima della strada (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tragica morte di ritorno da lavoro per un giovanissimo abruzzese, mistero sulla dinamica dell’incidente tra furgoni della stessa azienda. Matteo di leonardoNon è più tornato a casa dal lavoro, Matteo. La sua vita si è spezzata sulle strade della Teramo mare. Un incidente ancora avvolto dal mistero perché a scontrarsi sono stati due furgoni Doblò della stessa azienda. Erano colleghi che rientravano dopo avere concluso il turno lavorativo. Matteo aveva solo 24 anni e ogni suo sogno è rimasto lì, sulla Statale 80 che porta verso il mare. Uno dei due mezzi bianchi dopo lo schianto si è fermato contro il guard rail, l’altro in una scrpata. I soccorsi sono riusciti a salvare uno dei due ragazzi coinvolti ma per Matteo Di Leonardo, non c’è stato nulla da ... Leggi su chenews (Di giovedì 14 gennaio 2021) Tragica morte di ritorno da lavoro per un giovanissimo abruzzese, mistero sulla dinamica dell’incidente tra furgonistessa azienda.di leonardoNon è più tornato a casa dal lavoro,. La sua vita si è spezzata sulle stradeTeramo mare. Un incidente ancora avvolto dal mistero perché a scontrarsi sono stati due furgoni Doblòstessa azienda. Erano colleghi che rientravano dopo avere concluso il turno lavorativo.aveva solo 24 anni e ogni suo sogno è rimasto lì, sulla Statale 80 che porta verso il mare. Uno dei due mezzi bianchi dopo lo schianto si è fermato contro il guard rail, l’altro in una scrpata. I soccorsi sono riusciti a salvare uno dei due ragazzi coinvolti ma perDi Leonardo, non c’è stato nulla da ...

AlbertoRiccio1 : @Corriere Una persona, Matteo Renzi, che se raggiunge il 3-4% nei sondaggi si permette di forzare la mano in una si… - A_Wubber_one : 'Ma come, è stato ministro di tutto e non raggiunge il 5%?' Dal vangelo secondo Matteo, ver 20.17, la parabola di… - monza_news : Cristian #Brocchi a Binario Sport: 'Non mi piace mettere firme, abbiamo un obiettivo e l'obiettivo lo si raggiunge… - AntonioIanni12 : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #AntalyaOpen ?? ???? Matteo Berrettini eliminato ai quarti! Nonostante gli onori del pronostico a suo favore,… - giovioriolo : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #AntalyaOpen ?? ???? Matteo Berrettini eliminato ai quarti! Nonostante gli onori del pronostico a suo favore,… -

Ultime Notizie dalla rete : Matteo raggiunge Matteo Liperini raggiunge quota 100. A Schipani il match tra Fiamme Oro e Rovigo RovigoOggi.it