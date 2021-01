"Mattarella lo ha fatto filtrare": terremoto. Parla l'uomo che sa tutto del Colle: voto anticipato, tanti saluti a Renzi (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Nell'ultimo mese il Quirinale lo ha fatto filtrare più volte". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 conferma la posizione di Sergio Mattarella, di cui è fidatissimo "portavoce non ufficiale". "Se cade questa maggioranza c'è solo il voto anticipato". "Poteva sembrare un deterrente - sottolinea il giornalista -, in realtà Mattarella considera consumate tutte le formule politiche. Per un anno si è fatto il governo gialloverde, poi quest'altro. Nel panorama dell'attuale Parlamento non sono possibili altre formule. Governo di salute pubblica, di scopo, quello con tutti dentro: sono soluzioni con molti precedenti, come il governo Monti, ma non sono formule che Mattarella ama ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) "Nell'ultimo mese il Quirinale lo hapiù volte". Marzio Breda, quirinalista del Corriere della Sera, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 conferma la posizione di Sergio, di cui è fidatissimo "portavoce non ufficiale". "Se cade questa maggioranza c'è solo il". "Poteva sembrare un deterrente - sottolinea il giornalista -, in realtàconsidera consumate tutte le formule politiche. Per un anno si èil governo gialloverde, poi quest'altro. Nel panorama dell'attualemento non sono possibili altre formule. Governo di salute pubblica, di scopo, quello con tutti dentro: sono soluzioni con molti precedenti, come il governo Monti, ma non sono formule cheama ...

