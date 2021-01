Masterchef 10 | anticipazioni e ospiti della quinta puntata | 14 gennaio

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Questa sera, giovedì 142021, alle ore 21,15 su Sky Uno va in onda ladi10 Italia che vedrà i tre giudici (Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciulo e Giorgio Locatelli) alle prese con aspiranti chef. Ma cosa succederà stasera, 14? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.Nellal’ospite sarà lo chef Nino Rossi, una stella Michelin al suo ristorante Qafiz, mentre la Mystery Box sarà a dir poco afrodisiaca. Dopo le eliminazioni a sorpresascorsa, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli dovranno nuovamente mettere alla prova i concorrenti superstiti. Come sempre, saranno ...

statodelsud : Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della quinta puntata - Pino__Merola : Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della quinta puntata - SkyTG24 : Stasera MasterChef, tutte le anticipazioni della quinta puntata - Notiziedi_it : Masterchef Italia 10 parla calabrese con lo chef Nino Rossi: anticipazioni 14 gennaio - zazoomblog : Masterchef Italia 10 parla calabrese con lo chef Nino Rossi: anticipazioni 14 gennaio - #Masterchef #Italia #parla… -

Ultime Notizie dalla rete : Masterchef anticipazioni

Stasera alle 21,15 su Sky tornano a sfidarsi i 16 aspiranti chef del talent show di cucina più seguito d'Italia. Ad attenderli una mistery box afrodisiaca ...I tre giudici chef sono particolarmente grintosi in attesa della quinta puntata, dopo aver sorpreso in molti per la loro severità nella serata precedente.