Massimo Boldi e gli auguri speciali per Christian De Sica su Instagram: cosa ha detto sul suo amico ritrovato (Di giovedì 14 gennaio 2021) Venerdì 15 gennaio andrà in onda su Canale 5 'Amici come prima' film che ha segnato il ritorno sul grande schermo della coppia Boldi De Sica. Il film uscito nel 2018, vedeva il duo di attori tornare a lavorare insieme dopo 13 anni ed è stato il film italiano più visto nella stagione cinematografica 2018-2019. Leggi anche:>> Stasera in tv, Amici come prima su Canale 5: le curiosità dietro le quinte con Boldi e De Sica Massimo Boldi e Christian De Sica sono tornati poi a lavorare insieme ancora una volta, diretti da Neri Parenti nel film 'In Vacanza su Marte' uscito su Amazon Prime Video lo scorso 13 dicembre 2020. Un sodalizio e un'amicizia tornata a splendere, e dimostrata non solo sul grande schermo ma anche sui social. Il 5 Gennaio è stato il ...

