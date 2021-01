Marino: “Un’impresa battere il Sassuolo, senza l’espulsione sarebbe stato molto complicato” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pasquale Marino, tecnico della SPAL, ha parlato così ai microfoni di RaiSport dopo il successo sul Sassuolo in Coppa Italia: “Posso solo fare i complimenti al Sassuolo per il grande primo tempo. l’espulsione ha cambiato la partita, senza per noi sarebbe stato complicato., Il Sassuolo gioca bene, è difficile limitare il loro palleggio. Sono contento perché la squadra ha fatto il massimo e abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Li abbiamo limitati, ma quando arrivano sulla trequarti sono imprevedibili perché giocano molto bene.Abbiamo cercato di chiudere tutti i varchi e, sfruttando la superiorità numerica, abbiamo cercato la qualificazione. E’ stata Un’impresa perchè il valore dell’avversario non ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 14 gennaio 2021) Pasquale, tecnico della SPAL, ha parlato così ai microfoni di RaiSport dopo il successo sulin Coppa Italia: “Posso solo fare i complimenti alper il grande primo tempo.ha cambiato la partita,per noi., Ilgioca bene, è difficile limitare il loro palleggio. Sono contento perché la squadra ha fatto il massimo e abbiamo sfruttato la superiorità numerica. Li abbiamo limitati, ma quando arrivano sulla trequarti sono imprevedibili perché giocanobene.Abbiamo cercato di chiudere tutti i varchi e, sfruttando la superiorità numerica, abbiamo cercato la qualificazione. E’ stataperchè il valore dell’avversario non ...

