Maria Teresa Ruta, un dolore tremendo: “Non so come faccia a resistere” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Teresa Ruta sta vivendo un momento difficile al Gf Vip 2020: un dolore tremendo, parla sua figlia Guenda Goria. Maria Teresa Ruta sta crollando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La bellissima showgirl, nonché madre di Guenda Goria, si mostra sempre più fragile all’interno della casa. L’ultimo crollo emotivo lo ha avuto Leggi su youmovies (Di giovedì 14 gennaio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.sta vivendo un momento difficile al Gf Vip 2020: un, parla sua figlia Guenda Goria.sta crollando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2020. La bellissima showgirl, nonché madre di Guenda Goria, si mostra sempre più fragile all’interno della casa. L’ultimo crollo emotivo lo ha avuto

StefanoGuerrera : Maria Teresa Ruta dovrebbe vincere il programma - trash_italiano : La squalifica non è servita. Filippo Nardi, recidivo, commenta lo sfogo di Maria Teresa Ruta: 'borderline?' #GFVIP - teatrolafenice : ???? «Ci sono gli invidiosi, ma quando viene il momento sono costretti a dire la verità. L'onestà ha l'ultima parola… - MeryPirozzi : RT @Jade9520: Cecilia:”speriamo che in settimana succeda qualcos’altro, non voglio che la puntata s’incentri sullo sclero di Maria Teresa.… - francesca204849 : Maria Teresa sei bellissima un averla Queen ?????? ti meriti la finale proteggiamo Maria Teresa #gfvip #gregorelli… -