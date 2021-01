Maria Teresa Ruta | gli spot tv trash da rivedere tutti d’un fiato

Leggi su biccy

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Su Biccy continua senza sosta la carrellata diche hanno realizzato le attuali vippone del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Questa volta a finire sotto la lente di ingrandimento è, che nel corso della sua carriera è stata testimonial sia della Y10, sia delle patatine di Amica Chips. Due pubblicità diversissime fra loro ma ugualmente. La prima risale al 1990 ed è stata trasmessa per mesi sulle reti Rai e Mediaset. Nel promo si vedenella sua Y10 parcheggiare davanti una edicola per correre a comprare un quotidiano. Guidando una macchina elegante per donne eleganti, il suo arrivo ha attirato le attenzioni di un fioraio sulla ventina che – per omaggiarla – le ha poggiato una ...