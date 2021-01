Maria Teresa Rita confida i motivi del suo crollo: quelle battutacce fatte in passato la fanno star male (Di giovedì 14 gennaio 2021) Che Maria Teresa Ruta non avesse avuto un crollo legato a una stupida battuta o solo alla situazione che si era creata con Cecilia Capriotti era abbastanza chiaro. La concorrente vive nella casa del Grande Fratello VIP 5 da quattro mesi, e il fatto che non abbia mai avuto un crollo emotivo così importante, è sintomo di quanto sia forte. Ma crollano tutti, anche le rocce più resistenti e Maria Teresa, passate alcune ore da quello sfogo, ha anche cercato di spiegare a Cecilia Capriotti e agli altri, i motivi per i quali alla fine anche lei non ha saputo gestire le sue reazione a ha “sbroccato”, come si suol dire. A scoverchiare il vaso di Pandora, sarebbe stata tra l’altro la battuta di Carlotta, legata al russare che ha revocato, immagini che Maria ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 gennaio 2021) CheRuta non avesse avuto unlegato a una stupida battuta o solo alla situazione che si era creata con Cecilia Capriotti era abbastanza chiaro. La concorrente vive nella casa del Grande Fratello VIP 5 da quattro mesi, e il fatto che non abbia mai avuto unemotivo così importante, è sintomo di quanto sia forte. Ma crollano tutti, anche le rocce più resistenti e, passate alcune ore da quello sfogo, ha anche cercato di spiegare a Cecilia Capriotti e agli altri, iper i quali alla fine anche lei non ha saputo gestire le sue reazione a ha “sbroccato”, come si suol dire. A scoverchiare il vaso di Pandora, sarebbe stata tra l’altro la battuta di Carlotta, legata al russare che ha revocato, immagini che...

