Marche verso l'arancione, oggi il verytice con il governo. Rischiano in nove, restrizioni da domenica. Dubbi sull'asporto: favorisce gli ... (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA - nove regioni, tra cui le Marche, in arancione e tre in rosso. Potrebbe essere questa la nuova mappa a colori dell'Italia in piena pandemia da Covid con il Dpcm che dovrebbe entrare in vigore ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 14 gennaio 2021) ANCONA -regioni, tra cui le, ine tre in rosso. Potrebbe essere questa la nuova mappa a colori dell'Italia in piena pandemia da Covid con il Dpcm che dovrebbe entrare in vigore ...

100xcentoBio : RT @PosteNews: A destinazione in queste ore i mezzi speciali SDA #PosteItaliane con celle frigorifere per la consegna delle prime 47mila do… - fiorenzamarcel1 : RT @GiovaQuez: Verso l'area arancione per 'rischio alto': - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Marche - Piemonte - Bolzano - Trento - Puglia -… - Legambiente : RT @eccotuttotorna: Green public procurement, impiantistica, buone pratiche di gestione dei #rifiuti, sviluppo delle aree interne. Questi i… - ildottormea : RT @GiovaQuez: Verso l'area arancione per 'rischio alto': - Friuli Venezia Giulia - Lazio - Marche - Piemonte - Bolzano - Trento - Puglia -… - PosteNews : A destinazione in queste ore i mezzi speciali SDA #PosteItaliane con celle frigorifere per la consegna delle prime… -

Ultime Notizie dalla rete : Marche verso Marche verso l’arancione, oggi il verytice con il governo. Rischiano in nove, restrizioni da... Corriere Adriatico Per 500 metri piste in Abruzzo Si cerca un accordo tra regioni

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli, in attesa della riapertura degli impianti, si sta occupando anche di uno degli ostacoli che al momento appare insuperabile pe ...

La Lega attacca: Cesetti e il Pd gli unici colpevoli

"È il Partito Democratico il principale responsabile del disastro della sanità marchigiana", lo sottolineano gli onorevoli Mauro Lucentini e Luca Paolini della Lega che sulla crisi del Murri sottoline ...

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Turistico dei Monti Gemelli, in attesa della riapertura degli impianti, si sta occupando anche di uno degli ostacoli che al momento appare insuperabile pe ..."È il Partito Democratico il principale responsabile del disastro della sanità marchigiana", lo sottolineano gli onorevoli Mauro Lucentini e Luca Paolini della Lega che sulla crisi del Murri sottoline ...