Maratona Mentana, Gabriele Paolini tormenta Paolo Celata per tutta la diretta. Il direttore del TgLa7 reagisce così (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembrava sparito specialmente dopo la condanna in appello a settembre 2020 a 5 anni di reclusione per abusi sessuali su minore e altri reati connessi, ma il disturbatore della tv per eccellenza Gabriele Paolini è tornato alla ribalta. L’occasione gli si è presentata durante lo Speciale del TgLa7 dedicata alla conferenza stampa di Matteo Renzi che ha aperto, di fatto, la crisi di governo. Paolini si è subito posizionato dietro il corrispondente storico delle Maratone Mentana, Paolo Celata, con un cartello con scritto: “Gabriele Paolini entra in politica”. Con un evidente imbarazzo Celata ha provato ad andare avanti nel collegamento ma Mentana ha allargato le braccia: “Pensavamo di essercene liberati e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Sembrava sparito specialmente dopo la condanna in appello a settembre 2020 a 5 anni di reclusione per abusi sessuali su minore e altri reati connessi, ma il disturbatore della tv per eccellenzaè tornato alla ribalta. L’occasione gli si è presentata durante lo Speciale deldedicata alla conferenza stampa di Matteo Renzi che ha aperto, di fatto, la crisi di governo.si è subito posizionato dietro il corrispondente storico delle Maratone, con un cartello con scritto: “entra in politica”. Con un evidente imbarazzoha provato ad andare avanti nel collegamento maha allargato le braccia: “Pensavamo di essercene liberati e ...

