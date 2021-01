Mara Venier | il ricordo del periodo buio | “Ero sempre triste e spaesata”

(Di giovedì 14 gennaio 2021)condivide con i fan una foto della sua giovinezza ed ildi unnon facile della sua vita. Oggiè un’istituzione della televisione italiana, una donna che è riuscita a raggiungere ogni obiettivo lavorativo e personale. Per molti è diventata una specie di zia acquisita e l’affetto che le L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

silvia95643060 : A me ha ricordato il video di Mara Venier quando durante il primo lockdown eravamo tutti abbracciati cantando dalle… - anna_ssimandro : @GioGeneSharp Domenica pomeriggio durante l'intervista a Roberto Vecchioni Mara Venier ha fatto vedere un video ris… - LaDeny_ : @_Alessio_88 Identico pure Mara Venier ???? è bravissimo - Rikydesa : Non io che vedo la foto e urlo: MARA VENIER?!?!?! - lucasprezioso : @Veronique__94 @bdu_tv La domenica pomeriggio ancora funzionava, che spreco e che peccato lasciare campo libero a M… -

Ultime Notizie dalla rete : Mara Venier

Mara Venier condivide con i fan una foto della sua giovinezza ed il ricordo di un periodo non facile della sua vita.Domenica in, ospiti e anticipazioni della diciannovesima del varietà diretto e condotto da Mara Venier in onda su Rai1 domenica 17 gennaio 2021 ...