Manzione procuratore a Lucca | nuovo stop del Csm | dubbi sui precedenti incarichi di governo e l’amicizia con Renzi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Per la seconda volta in pochi mesi, il Consiglio superiore della magistratura ha congelato la nomina dell’ex sottosegretario dell’Interno, Domenico, alla guida della procura di. Il plenum ha stabilito – con 8 voti a favore, 10 astensioni e 5 contrari – di far tornare il dossier in quinta commissione, quella competente per glidirettivi, accogliendo la proposta della togata di Magistratura indipendente, Loredana Miccichè. La stessa cosa era avvenuta a settembre, quando i consiglieri Di Matteo, D’Amato e Ardita avevano chiesto e ottenuto di bloccare tutto. Oggi come allora, iriguardano la precedente esperienza politica di. “Non c’è nulla di male ad essere amici di un politico, ma la dichiarazione esplicita di essere stato nominato sottosegretario nel ...