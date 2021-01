Manchester United, Rashford: “Unico rimpianto? Non essere stato allenato da Ferguson. La Premier League…” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un onore ricevere questo premio.Marcus Rashofrd, gioiello dal grande talento del Manchester United, a soli 23 anni ha ricevuto il premio tributario annuale rilasciato dalla Football Writers 'Association. Il centravanti britannico è il più giovane calciatore del paese a ricevere questo prestigioso riconoscimento, dimostrandosi ancora una volta un uomo prima che un grande professionista. Come anche riportato dal portale online Mail, Rashoford ha speigato come il suo più grande rimpianto sia non essere stato allenato da Sir Alex Ferguson, uno dei tecnici più importanti nella storia dei Red Devils. Ecco le sue parole:"Per me è stata un'esperienza incredibile e penso che per me sia probabilmente l'Unico rimpianto che abbia mai avuto nella ... Leggi su mediagol (Di giovedì 14 gennaio 2021) Un onore ricevere questo premio.Marcus Rashofrd, gioiello dal grande talento del, a soli 23 anni ha ricevuto il premio tributario annuale rilasciato dalla Football Writers 'Association. Il centravanti britannico è il più giovane calciatore del paese a ricevere questo prestigioso riconoscimento, dimostrandosi ancora una volta un uomo prima che un grande professionista. Come anche riportato dal portale online Mail, Rashoford ha speigato come il suo più grandesia nonda Sir Alex, uno dei tecnici più importanti nella storia dei Red Devils. Ecco le sue parole:"Per me è stata un'esperienza incredibile e penso che per me sia probabilmente l'che abbia mai avuto nella ...

