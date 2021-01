Manchester City sotto accusa: finta assunzione al papà per assicurarsi un 14enne brasiliano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non bastasse quasi un decennio di inchieste da parte dell’Uefa e della FA, una nuova accusa piove sul Manchester City, ed è un’accusa molto pesante: secondo “The Athletic” la società ha tentato di accaparrarsi un giovanissimo talento brasiliano pagando il padre, cosa vietata. Per farlo avrebbe creato un finto lavoro di scouting per il genitore, assumendolo senza mai farlo lavorare, e pagandolo illecitamente migliaia di sterline. La cosa risalirebbe al 2011: il giovane calciatore è Gabriel Fernando Morais Casseres de Almeida Il ragazzo (che poi non ha fatto carriera ed è tuttora svincolato) era considerato uno dei migliori talenti al mondo, ed era cresciuto nelle giovanili di Sporting Lisbona e Tottenham. Viene descritto a “The Athletic” da un ex compagno di squadra come “tipicamente ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 gennaio 2021) Non bastasse quasi un decennio di inchieste da parte dell’Uefa e della FA, una nuovapiove sul, ed è un’molto pesante: secondo “The Athletic” la società ha tentato di accaparrarsi un giovanissimo talentopagando il padre, cosa vietata. Per farlo avrebbe creato un finto lavoro di scouting per il genitore, assumendolo senza mai farlo lavorare, e pagandolo illecitamente migliaia di sterline. La cosa risalirebbe al 2011: il giovane calciatore è Gabriel Fernando Morais Casseres de Almeida Il ragazzo (che poi non ha fatto carriera ed è tuttora svincolato) era considerato uno dei migliori talenti al mondo, ed era cresciuto nelle giovanili di Sporting Lisbona e Tottenham. Viene descritto a “The Athletic” da un ex compagno di squadra come “tipicamente ...

