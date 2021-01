Mancata zona rossa, perquisizioni della Guardia di Finanza al ministero della Salute e all’ISS (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Guardia di Finanza delegata dalla Procura di Bergamo è entrata questa mattina – giovedì 14 gennaio – al ministero della Salute per acquisire tutta la documentazione relativa al piano pandemico dal 2006 in poi e gli atti della task force istituita il 22 gennaio 2020 per far fronte all’epidemia di Sars-Cov-2. Il primo allarme dell’Organizzazione mondiale della sanità sulle polmoniti di origine sconosciuta in Cina risaliva al 5 gennaio. La Procura di Bergamo, anche sulla base delle denunce promosse dal comitato “Noi denunceremo” nella provincia più colpita dalla prima ondata, procede con le indagini per epidemia colposa su cui TPI ha portato avanti un’inchiesta in più parti. La novità di oggi è l’estensione agli ... Leggi su tpi (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladidelegata dalla Procura di Bergamo è entrata questa mattina – giovedì 14 gennaio – alper acquisire tutta la documentazione relativa al piano pandemico dal 2006 in poi e gli attitask force istituita il 22 gennaio 2020 per far fronte all’epidemia di Sars-Cov-2. Il primo allarme dell’Organizzazione mondialesanità sulle polmoniti di origine sconosciuta in Cina risaliva al 5 gennaio. La Procura di Bergamo, anche sulla base delle denunce promosse dal comitato “Noi denunceremo” nella provincia più colpita dalla prima ondata, procede con le indagini per epidemia colposa su cui TPI ha portato avanti un’inchiesta in più parti. La novità di oggi è l’estensione agli ...

