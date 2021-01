Mamma, ho perso l'aereo: l'assurda teoria sull'apparizione di Elvis Presley nel film (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di teorie bizzarre se ne leggono sul web, ma quella su Mamma, ho perso l'aereo che voleva Elvis Presley come comparsa, ne ha fatta di strada prima di essere smentita. Era il 1990 quando usciva nelle sale Mamma, Ho perso l'aereo, ovvero quello che sarebbe diventato uno dei classici di Natale per le nuove generazioni, ma anche una fonte piuttosto prolifera di teorie del web. Volete un esempio? Il presunto cameo di Elvis Presley nel film. L'icona della musica, scomparsa nel 1977, non era certo nuova a teorie cospirazioniste che lo vedevano ovunque meno che nell'aldilà, ma nel nostro caso, erano stati in molti a credere possibile una sua apparizione nella pellicola diretta da Chris ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 14 gennaio 2021) Di teorie bizzarre se ne leggono sul web, ma quella su, hol'che volevacome comparsa, ne ha fatta di strada prima di essere smentita. Era il 1990 quando usciva nelle sale, Hol', ovvero quello che sarebbe diventato uno dei classici di Natale per le nuove generazioni, ma anche una fonte piuttosto prolifera di teorie del web. Volete un esempio? Il presunto cameo dinel. L'icona della musica, scomparsa nel 1977, non era certo nuova a teorie cospirazioniste che lo vedevano ovunque meno che nell'aldilà, ma nel nostro caso, erano stati in molti a credere possibile una suanella pellicola diretta da Chris ...

andreapacchiega : RT @andrea_geromin3: Ma quanto è bello “mamma ho perso l’aereo “?? - CABRERA78s : italia uno che mette mamma ho perso l’aereo adesso a metà gennaio, sono affascinata - heavll : Perché Italia uno sta trasmettendo ORA mamma ho perso l'aereo? Mi raccomando a ferragosto voglio il Grinch - vieniJustine : Mamma ho perso l'aereo su Italia 1 il 14 gennaio, va bene che non avevo più certezze nella vita ma così si rompe pr… - martacolth : RT @eliscrivecose: Mamma ho perso l’aereo su Italia uno al 14 di gennaio, io questo lo chiamo non sapere stare al mondo non avere una morale -