Maestra licenziata per le foto hard, condannata la preside (Di giovedì 14 gennaio 2021) licenziata per le foto hard, chiesta condanna della preside: «Ha sottoposto la Maestra a una gogna scolastica» Chiesti un anno e due mesi di reclusione per la direttrice scolastica che nel marzo del 2018 costrinse una Maestra alle dimissioni perchè vittima di revenge porn. Secondo il pubblico ministero la direttrice (preside) espose ad una gogna L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

