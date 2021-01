Macaulay Culkin, il bambino di “Mamma ho perso l’aereo”: ecco com’è oggi – FOTO (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 26 agosto 2021 compie 41 anni ma Macaulay Culkin resterà sempre il bambino biondo di “Mamma ho perso l’aereo” e del sequel “Mamma ho ripreso l’aereo – mi sono smarrito a New York”. Era il 1990 quando è diventato una star di Hollywood. Macaulay Culkin, ecco come è diventato il bambino di “Mamma ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di giovedì 14 gennaio 2021) Il 26 agosto 2021 compie 41 anni maresterà sempre ilbiondo di “ho” e del sequel “ho ripreso– mi sono smarrito a New York”. Era il 1990 quando è diventato una star di Hollywood.come è diventato ildi “ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

