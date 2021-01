Ma vi sembra normale? Salvini bombarda la Lamorgese | A cosa pensa in tutto questo casino | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) "Ma secondo te è?". La ministra degli Interni Lucianaha stabilito che scrivere padre e madre sui documenti è "discriminatorio" e Matteo. "In pieno, in un momento così complicato e di sofferenza per le famiglie - tuona il leader della Lega in collegamento con Myrta Merlino a L'aria che tira su La7 - qualcuno perde tempo decidendo che scrivere papà e mamma sui documenti è discriminatorio". La Merlino fa un lungo sospiro,continua come un bulldozer: "Ci vuole un'idea comune perPaese. Ho lavorato per un anno coi 5 Stelle con cui non andavo d'accordo, ho cercato di dare il massimo, quando poi si passava più tempo a litigare che a costruire ho preferito mollare le poltrone, perché io non sono abituato a ...