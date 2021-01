Lutto a Monti che piange la morte di un cittadino positivo al coronavirus

Ultime Notizie dalla rete : Lutto Monti

Gallura Oggi

Nuovo lutto a Monti per colpa del coronavirus. Si tratta di una donna di quasi novant'anni, ricoverata da una decina di giorni all'ospedale di Olbia. "L'ultimo lutto risaliva allo scorso anno, un uomo ...L’intera comunità di Zagarolo oggi è in lutto per la scomparsa di Sebastiano, ragazzo di 40 anni venuto a mancare a seguito di un ricovero in ospedale per le complicazioni del Covid-19 Ricoverato all’ ...