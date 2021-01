L’ultima, triste giravolta di Grillo: l’uomo dei Vaffa-day ora vuole un governo “con tutti dentro” (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi avrebbe mai immaginato soltanto qualche mese fa che Beppe Grillo avrebbe dato vita a questa ennesima, imprevedibile metamorfosi? Nessuno, probabilmente, vedendolo urlare nelle piazze contro la casta politica italiana vecchia e corrotta, nemico da abbattere di un Movimento 5 Stelle che schiumava rabbia e prometteva di rimettere i cittadini al centro della scena. Poi, la sceneggiatura ha preso una piega imprevista, almeno da chi a quella forza nascente aveva affidato le proprie speranze e, in concreto, il proprio voto. Un copione che proprio in queste ore ha visto scritto il proprio capitolo finale. Con l’ingresso nei palazzi del potere, Grillo ha trascinato nel suo trasformismo quasi tutti gli onorevoli pentastellati, quelli che era un tempo animatori dei meet up e dei Vaffa Day insieme al comico genovese. Pronti ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 14 gennaio 2021) Chi avrebbe mai immaginato soltanto qualche mese fa che Beppeavrebbe dato vita a questa ennesima, imprevedibile metamorfosi? Nessuno, probabilmente, vedendolo urlare nelle piazze contro la casta politica italiana vecchia e corrotta, nemico da abbattere di un Movimento 5 Stelle che schiumava rabbia e prometteva di rimettere i cittadini al centro della scena. Poi, la sceneggiatura ha preso una piega imprevista, almeno da chi a quella forza nascente aveva affidato le proprie speranze e, in concreto, il proprio voto. Un copione che proprio in queste ore ha visto scritto il proprio capitolo finale. Con l’ingresso nei palazzi del potere,ha trascinato nel suo trasformismo quasigli onorevoli pentastellati, quelli che era un tempo animatori dei meet up e deiDay insieme al comico genovese. Pronti ...

