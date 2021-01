L'ultima speranza di Bossetti: sì all'analisi dei reperti di Dna (Di giovedì 14 gennaio 2021) Luca Fazzo Ce ne sono 54 e sarebbero riconducibili a "Ignoto 1". La difesa: "Ora potremo dimostrare la sua innocenza" Se davvero Massimo Bossetti è l'assassino di Yara Gambirasio, la notizia che ieri arriva dalla Cassazione dovrebbe preoccuparlo. Perché i campioni di Dna decisivi per incastrarlo e condannarlo, raccolti sul corpo di Yara, poi spariti, poi riapparsi, poi chiusi a chiave, adesso forse potranno venire davvero analizzati di nuovo: e anche dai tecnici di fiducia dalla difesa. Se le nuove analisi confermeranno le vecchie, se diranno anch'esse che al 99 virgola 9 periodico «Ignoto 1» è il muratore di Mapello, allora il caso sarà davvero risolto, e a Bossetti non resterà che scontare l'ergastolo. Invece ieri, quando il suo difensore Claudio Salvagni gli porta in carcere a Bollate la notizia della decisione della ... Leggi su ilgiornale (Di giovedì 14 gennaio 2021) Luca Fazzo Ce ne sono 54 e sarebbero riconducibili a "Ignoto 1". La difesa: "Ora potremo dimostrare la sua innocenza" Se davvero Massimoè l'assassino di Yara Gambirasio, la notizia che ieri arriva dalla Cassazione dovrebbe preoccuparlo. Perché i campioni di Dna decisivi per incastrarlo e condannarlo, raccolti sul corpo di Yara, poi spariti, poi riapparsi, poi chiusi a chiave, adesso forse potranno venire davvero analizzati di nuovo: e anche dai tecnici di fiducia dalla difesa. Se le nuoveconfermeranno le vecchie, se diranno anch'esse che al 99 virgola 9 periodico «Ignoto 1» è il muratore di Mapello, allora il caso sarà davvero risolto, e anon resterà che scontare l'ergastolo. Invece ieri, quando il suo difensore Claudio Salvagni gli porta in carcere a Bollate la notizia della decisione della ...

Se davvero Massimo Bossetti è l'assassino di Yara Gambirasio, la notizia che ieri arriva dalla Cassazione dovrebbe preoccuparlo. Perché i campioni di Dna decisivi per incastrarlo e condannarlo, raccol ...

Se davvero Massimo Bossetti è l'assassino di Yara Gambirasio, la notizia che ieri arriva dalla Cassazione dovrebbe preoccuparlo. Perché i campioni di Dna decisivi per incastrarlo e condannarlo, raccol ...