(Di giovedì 14 gennaio 2021) MILANO - Romeluvuole a tutti i costicon la maglia dell'. L'attaccante nerazzurro lo ha confermato durante la premiazione come miglior giocatore belga del 2020, premio istituito ...

sportli26181512 : Lukaku: «Voglio vincere con l'#Inter»: Premiato dal quotidiano HLN Sport come miglior belga che gioca all'esterno,… - _Chuncho_94_ : RT @Emmeemm_: Peccato perché con suning c'era ancora possibilità di crescere, lukaku l'anno scorso, eriksen a gennaio, hakimi ad aprile...… - AdolfoCrotti : RT @Emmeemm_: Peccato perché con suning c'era ancora possibilità di crescere, lukaku l'anno scorso, eriksen a gennaio, hakimi ad aprile...… - nicolo_frate : RT @Emmeemm_: Peccato perché con suning c'era ancora possibilità di crescere, lukaku l'anno scorso, eriksen a gennaio, hakimi ad aprile...… - SorinJe : RT @fcin1908it: VIDEO / Conte premia Lukaku: 'Spero possa vincerne altri'. Rom: 'Voglio vincere con l'Inter' - -

Ultime Notizie dalla rete : Lukaku Voglio

Romelu Lukaku è stato eletto miglior giocatore belga all’estero del 2020 dal quotidiano HLN Sport. Un importante riconoscimento per l’attaccante dell’Inter, che ha preceduto in classifica Kevin De Bru ...Romelu Lukaku è stato nominato come miglior calciatore belga del 2020: i complimenti di Conte e il siparietto con il tecnico nerazzurro ...