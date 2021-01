(Di giovedì 14 gennaio 2021) L'Oms analizzerà oggi, in una riunione, le nuovedel coronavirus, chele autorità di tutto il mondo. La recrudescenza del virus colpisce anche la Cina, che ha annunciato nelle ore ...

donapatri : L'Oms si riunisce d'emergenza: troppe varianti del #Covid preoccupano gli esperti | Un'altra mutazione, originaria… - globalistIT : - bedel1945 : Le varianti si stanno diffondendo, l'OMS si riunisce d'urgenza Altamente contagiose, le varianti britannica e sudaf… - rassegnagram : È il #14gennaio! E quindi? - #crisidigoverno, day 1. #Conte (non) va da #Mattarella - il #Pd si riunisce sul da fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms riunisce

La recrudescenza del virus colpisce anche la Cina, che ha annunciato nelle ore scorse la prima morte per Covid-19 da maggio, nonostante sembrasse aver debellato la pandemia ...Fra i ragazzi costretti a casa c’è un senso diffuso di stress, nervosismo, irritabilità e depressione. L'ultima analisi che il Consiglio Nazionale Ordine Psicologi (CNOP) ha svolto per il Ministero, c ...