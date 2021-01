Lombardia: Guidesi vedrà associazioni di categoria la prossima settimana (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Dalla prossima settimana mi confronterò con tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria lombarde". Lo annuncia l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi. "Ascolterò tutti - ha precisato - per avere un'idea chiara su esigenze, problemi, idee e proposte. Allo stesso modo comunicherò al presidente della IV Commissione di Regione Lombardia, Gianmarco Senna, la piena disponibilità ad essere convocato in Commissione, non solo per presentare le mie proposte ma anche per ascoltare le proposte dei consiglieri con cui voglio avere un rapporto franco ed un confronto continuo". Il neo assessore dice di essere "estremamente convinto che il rilancio economico della nostra regione avrà un maggior impulso ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 gennaio 2021) Milano, 14 gen. (Adnkronos) - "Dallami confronterò con tutti i rappresentanti delledilombarde". Lo annuncia l'assessore allo Sviluppo economico della Regione, Guido. "Ascolterò tutti - ha precisato - per avere un'idea chiara su esigenze, problemi, idee e proposte. Allo stesso modo comunicherò al presidente della IV Commissione di Regione, Gianmarco Senna, la piena disponibilità ad essere convocato in Commissione, non solo per presentare le mie proposte ma anche per ascoltare le proposte dei consiglieri con cui voglio avere un rapporto franco ed un confronto continuo". Il neo assessore dice di essere "estremamente convinto che il rilancio economico della nostra regione avrà un maggior impulso ...

