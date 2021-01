Lombardi | ok a Odg per rendere stabile figura medico nelle scuole

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Roma – “Il Consiglio regionale del Lazio ha approvato l’ordine del giorno alla Legge di Stabilita’ 2021 a mia prima firma che impegna la Giunta Zingaretti astrutturale ein tutte ledi ogni ordine e grado della nostra regione la reintroduzione delscolastico, misura approvata con un mio odg precedente e resa poi operativa con un’ordinanza regionale, e a portare questo provvedimento in Conferenza Stato-Regioni affinche’ sia applicato anche a livello nazionale”. Lo dichiara Roberta, capogruppo M5S in Regione Lazio, in seguito alla seduta del Consiglio regionale sugli ordini del giorno relativi al bilancio 2021. “Un nuovo, importante, passo in avanti dopo aver ottenuto, sempre nell’ambito della legge di Stabilita’, la copertura finanziaria del provvedimento per il ...