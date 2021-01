LIVE – Lazio-Roma, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA) (Di giovedì 14 gennaio 2021) La Roma di Paulo Fonseca si prepara ad affrontare la Lazio nel derby della Capitale, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, in programma venerdì 15 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nella giornata odierna giovedì 14 gennaio il tecnico giallorosso parlerà nella classica conferenza stampa di vigilia. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 14 gennaio 2021) Ladi Paulosi prepara ad affrontare lanel derby della Capitale, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A, in programma venerdì 15 gennaio alle ore 20:45 allo Stadio Olimpico. Nella giornata odierna giovedì 14 gennaio il tecnico giallorosso parlerà nella classicadi vigilia. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale AGGIORNA LASportFace.

VoceGiallorossa : ?LIVE FORMAZIONI - Lazio, torna Correa. Roma, infortunio alle spalle per Pedro. Napoli, nuova chance per Hysaj. Ata… - UtterMarcus : RT @DavveroTv: Davvero TV ti ricorda: chi non risiede in Lombardia (canale 606),Veneto e Piemonte (canale 607) Lazio (canale 632) ed Emilia… - lnzpcr : Ricorderei il video live dall'aereo della Lazio. - Fantacalciok : Serie A, Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Serie A, Lazio – Roma: cronaca diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Lazio LIVE – Lazio-Roma, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) Sportface.it LIVE – Lazio-Roma, Fonseca in conferenza stampa (DIRETTA)

La diretta live della conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Lazio-Roma, anticipo della diciottesima giornata di Serie A ...

LIVE – Lazio-Roma, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA)

La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla viglia di Lazio-Roma, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A ...

La diretta live della conferenza stampa di Paulo Fonseca alla vigilia di Lazio-Roma, anticipo della diciottesima giornata di Serie A ...La conferenza stampa di Simone Inzaghi alla viglia di Lazio-Roma, match valevole per la diciottesima giornata di Serie A ...