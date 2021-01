LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Sunderland svetta tra le moto, Benavides ipoteca il successo. Peterhansel davanti tra le auto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.35 CAMION – Passaggio al km 127: il ceco Macik svetta con 1’01” sul russo Shibalov e 1’37” sul bielorusso Vishneuski. 10.30 auto – Ribaltone! Carlos Sainz perde tempo negli ultimi 100 km e al km 215 perde la leadership! Stephane Peterhansel è davanti a tutti, il francese della Mini ha 2’48” di vantaggio sul qatarino Nasse Al-Attiyah e 4’54” proprio su Carlos Sainz. Il transalpino è saldamente leader della generale. 10.25 moto – Sam Sunderland è in testa al km 306. Il britannico della KTM conduce con 1’37” di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla e 2’54” sull’argentino Kevin Benavides, il quale sta ipotecando il successo finale di questa ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.35 CAMION – Passaggio al km 127: il ceco Macikcon 1’01” sul russo Shibalov e 1’37” sul bielorusso Vishneuski. 10.30– Ribaltone! Carlos Sainz perde tempo negli ultimi 100 km e al km 215 perde la leadership! Stephanea tutti, il francese della Mini ha 2’48” di vantaggio sul qatarino Nasse Al-Attiyah e 4’54” proprio su Carlos Sainz. Il transalpino è saldamente leader della generale. 10.25– Samè in testa al km 306. Il britannico della KTM conduce con 1’37” di vantaggio sul cileno Pablo Quintanilla e 2’54” sull’argentino Kevin, il quale stando ilfinale di questa ...

