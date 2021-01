LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Sunderland e Peterhansel verso il successo, Benavides assapora la vittoria finale (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.28 QUAD – Enrico primo al km 260 con 1’38” sull’argentino Andujar e 3’1” sullo statunitense Copetti. 11.25 MOTO – Passaggio al m 404 con Sam Sunderland sempre in testa, ha 6’46” su Daniel Sanders e 6’47” su Kevin Benavides. Deve ancora passare Pablo Quintanilla. Ricky Brabec quarto provvisorio a 12’48”, Benavides vede il successo nella generale. 11.20 AUTO – Stephane Peterhansel è sempre in vantaggio al km, ma il vantaggio del francese si è ridotto: oa ha 2’49” su Carlos Sainz e 3’22’ su Nasser Al-Attiyah. 11.00 AUTO – Ci avviciniamo al passaggio al km 260, vedremo se Al Attiyah e Sainz avranno recuperato qualcosa su Peterhansel. 10.55 MOTO – Sam Sunderland transita in testa al km 362, ma ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.28 QUAD – Enrico primo al km 260 con 1’38” sull’argentino Andujar e 3’1” sullo statunitense Copetti. 11.25 MOTO – Passaggio al m 404 con Samsempre in testa, ha 6’46” su Daniel Sanders e 6’47” su Kevin. Deve ancora passare Pablo Quintanilla. Ricky Brabec quarto provvisorio a 12’48”,vede ilnella generale. 11.20 AUTO – Stephaneè sempre in vantaggio al km, ma il vantaggio del francese si è ridotto: oa ha 2’49” su Carlos Sainz e 3’22’ su Nasser Al-Attiyah. 11.00 AUTO – Ci avviciniamo al passaggio al km 260, vedremo se Al Attiyah e Sainz avranno recuperato qualcosa su. 10.55 MOTO – Samtransita in testa al km 362, ma ...

