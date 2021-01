LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Sainz in testa tra le auto, Benavides ipoteca il successo finale tra le moto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.15 auto – Carlos Sainz in testa dopo 127 km con 51” su Al-Attiyah e 1’37” su Peterhansel, ci si avvicina al rilevamento de 215 km. 10.10 moto – Incredible! Ricky Brabec ha sbagliato strada e ha perso una marea di tempo! Al km 306 il britannico Sam Sunderland è in testa con 2’54” su Kevin Benavies e 5’12 sull’australiano Daniel Sanders. Brabec è a 9’17”, Benavides sta ipotecando il trionfo nella Dakar. 10.00 moto – Joan Barreda è rimasto senza benzina! Si è dovuto ritirare! Lo spagnolo era in testa. 09.15 auto – Carlos Sainz continua la sua marcia in testa, al km 127 ha 51” di vantaggio su ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.15– Carlosindopo 127 km con 51” su Al-Attiyah e 1’37” su Peterhansel, ci si avvicina al rilevamento de 215 km. 10.10– Incredible! Ricky Brabec ha sbagliato strada e ha perso una marea di tempo! Al km 306 il britannico Sam Sunderland è incon 2’54” su Kevin Benavies e 5’12 sull’australiano Daniel Sanders. Brabec è a 9’17”,stando il trionfo nella. 10.00– Joan Barreda è rimasto senza benzina! Si è dovuto ritirare! Lo spagnolo era in. 09.15– Carloscontinua la sua marcia in, al km 127 ha 51” di vantaggio su ...

