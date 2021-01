LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: lotta a 4 per la vittoria tra le moto, Brabec sfida Benavides per il successo finale (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.55 QUAD – Transito al km 75. Il francese Giroud è al comando con 16” su Copetti, 33” su Enrico, 1’16” su Andujar. 07.50 AUTO – I piloti di punta sono appena partiti. Peterhansel vuole allungare definitivamente, i 17 minuti di vantaggio su Al-Attiyah sono comunque confortanti. 07.45 moto – Pablo Quintanilla transita al km 127, il cileno è in testa con lo stesso tempo di Sanders! Quattro piloti racchiusi in 9 secondi, si giocano la vittoria di tappa! Benavides ha 40 secondi di margine su Brabec (sono a 1’49” e 2’29” da Quintanilla), loro si giocano il successo di questa Dakar. 07.23 AUTO e CAMION partiranno rispettivamente alle ore 07.30 e 08.30 italiane. I QUAD si stanno avvicinando al primo ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.55 QUAD – Transito al km 75. Il francese Giroud è al comando con 16” su Copetti, 33” su Enrico, 1’16” su Andujar. 07.50 AUTO – I piloti di punta sono appena partiti. Peterhansel vuole allungare definitivamente, i 17 minuti di vantaggio su Al-Attiyah sono comunque confortanti. 07.45– Pablo Quintanilla transita al km 127, il cileno è in testa con lo stesso tempo di Sanders! Quattro piloti racchiusi in 9 secondi, si giocano ladiha 40 secondi di margine su(sono a 1’49” e 2’29” da Quintanilla), loro si giocano ildi questa. 07.23 AUTO e CAMION partiranno rispettivamente alle ore 07.30 e 08.30 italiane. I QUAD si stanno avvicinando al primo ...

