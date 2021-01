LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec sfida Benavides tra le moto, Peterhansel cerca la fuga tra le auto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.23 auto e CAMION partiranno rispettivamente alle ore 07.00 e 08.30 italiane. I QUAD si stanno avvicinando al primo intermedio. 07.20 moto – I centauri sono transitati al km 127 e la classifica è cortissima. L’australiano Dani Sanders (KTM) è in testa con 3 secondi sullo spagnolo Joan Barreda e 9 secondi sul britannico Sam Sunderland. La lotta per la vittoria nella generale è ristretta a Kevin Benavides e Ricky Brabec: l’argentino è quarto a 1’49”, lo statunitense è quinto a 2’29” dppo aver perso un po’ di terreno negli ultimi 60 km. 07.15 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della penultima tappa della Dakar 2021. Cronaca decima tappa ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.23e CAMION partiranno rispettivamente alle ore 07.00 e 08.30 italiane. I QUAD si stanno avvicinando al primo intermedio. 07.20– I centauri sono transitati al km 127 e la classifica è cortissima. L’australiano Dani Sanders (KTM) è in testa con 3 secondi sullo spagnolo Joan Barreda e 9 secondi sul britannico Sam Sunderland. La lotta per la vittoria nella generale è ristretta a Kevine Ricky: l’argentino è quarto a 1’49”, lo statunitense è quinto a 2’29” dppo aver perso un po’ di terreno negli ultimi 60 km. 07.15 Buongiorno e benvenuti alladella penultimadella. Cronaca decima...

