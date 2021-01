LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: Al-Attiyah recupera Peterhansel tra le auto, Benavides assapora la vittoria finale tra le moto (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.08 auto – L’arabo Nasser Al-Attiyah (Toyota) attacca il francese Stéphane Peterhansel (Mini). Il transalpino mantiene la leadership per soli 7 secondi dopo 362 chilometri. Si accende la lotta per il successo tra i primi due della graduatoria overall. 12.05 CAMION – Cambio della guardia in vetta alla classifica al rilevamento del km 215, con il russo Anton Shibalov in prima posizione davanti al connazionale Dmitry Sotnikov (a 45?) e al bielorusso Aliaksei Vishneuski (a 1’34”). Crolla in settima piazza invece il ceco Martin Macik, a 4’38” dalla vetta. 12.02 QUAD – Il cileno Giovanni Enrico è sempre al comando dopo 306 km con un vantaggio di 2’15” sull’argentino Manuel Andujar e di 3’59” sull’americano Pablo Copetti. 11.48 auto – Il francese ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.08– L’arabo Nasser Al-(Toyota) attacca il francese Stéphane(Mini). Il transalpino mantiene la leadership per soli 7 secondi dopo 362 chilometri. Si accende la lotta per il successo tra i primi due della graduatoria overall. 12.05 CAMION – Cambio della guardia in vetta alla classifica al rilevamento del km 215, con il russo Anton Shibalov in prima posizione davanti al connazionale Dmitry Sotnikov (a 45?) e al bielorusso Aliaksei Vishneuski (a 1’34”). Crolla in settima piazza invece il ceco Martin Macik, a 4’38” dalla vetta. 12.02 QUAD – Il cileno Giovanni Enrico è sempre al comando dopo 306 km con un vantaggio di 2’15” sull’argentino Manuel Andujar e di 3’59” sull’americano Pablo Copetti. 11.48– Il francese ...

dakarbot : RT @zazoomblog: LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec sfida Benavides tra le moto Peterhansel cerca la fuga tra le auto - #D… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec sfida Benavides tra le moto Peterhansel cerca la fuga tra le au… - zazoomblog : LIVE Dakar 2021 la tappa di oggi in DIRETTA: Brabec vince tra le moto Cornejo Florimo caduto. Al-Rajhi comanda tra… - infoitsport : LIVE Dakar 2021, la tappa di oggi in DIRETTA: per ora gestione per i leader delle classifiche - dakarbot : RT @Speedliveit: #Dakar – MOVISPORT ALLA “DAKAR”: DOPO PIÚ DI META’ GARA CESARE ZACCHETTI IN EVIDENZA -