LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: pronti per la palla a due!

La presentazione di Alba Berlino-Olimpia Milano 5-4 Uno su tre ai liberi per LeDay 5-3 Tripla di Granger! 2-3 Canestro di Lammers 0-3 Tripla di Delaney per iniziare il match! 19.57 Tutto pronto alla Mercedes-Benz Arena per la palla a due. 19.55 Aveva saltato il match d'andata per infortunio, ma ci sarà questa sera l'ex Simone Fontecchio. L'azzurro in questa Eurolega ha una media di 10,1 punti a partita, cui aggiungere 3,1 rimbalzi e 1,2 assist. 19.50 I tedeschi, di contro, sono in serie negativa da cinque partite e hanno un record di 7 vinte e 12 perse in Europa, compreso il 75-55 subito a Milano all'andata. 19.40 L'AX Armani Exchange arriva in Germania forte delle due vittorie consecutive

20esimo turno di EuroLeague che vede l'Olimpia Milano di scena a Berlino contro l'Alba per continuare il buon momento dopo le due importanti vittorie contro Real Madrid e Valencia. Palla a

