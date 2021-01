LIVE Alba Berlino-Olimpia Milano 25-31, Eurolega basket in DIRETTA: Datome dà la carica a Milano! (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione di Alba Berlino-Olimpia Milano 34-42 Canestro di Lammers 32-42 Tripla di Punter e +10 Milano! 32-39 Canestro di Fontecchio 30-39 A segno anche il libero aggiuntivo per Milano 30-38 Canestro di Punter 30-36 Tripla di Granger che tiene viva l’Alba 27-36 Canestro di LeDay 27-34 Canestro di Granger 25-34 Ancora una tripla! Questa volta LeDay e Milano scappa a +9! 25-31 Canestro di Hines 25-29 Tripla di Datome! Terza per l’azzurro in questo quarto 25-26 Tripla di Datome! 25-23 Canestro di Lammers e nuovo vantaggio per Berlino 23-23 Tripla di Lo! 20-23 Canestro di Hines 20-21 Due su due per Sikma dalla lunetta e si ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione di34-42 Canestro di Lammers 32-42 Tripla di Punter e +10! 32-39 Canestro di Fontecchio 30-39 A segno anche il libero aggiuntivo per30-38 Canestro di Punter 30-36 Tripla di Granger che tiene viva l’27-36 Canestro di LeDay 27-34 Canestro di Granger 25-34 Ancora una tripla! Questa volta LeDay escappa a +9! 25-31 Canestro di Hines 25-29 Tripla di! Terza per l’azzurro in questo quarto 25-26 Tripla di! 25-23 Canestro di Lammers e nuovo vantaggio per23-23 Tripla di Lo! 20-23 Canestro di Hines 20-21 Due su due per Sikma dalla lunetta e si ...

rebel_crimson : RT @AlessandroMagg4: GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo turno… - fabiocavagnera : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - OlimpiaMiNews : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - AlessandroMagg4 : GAME DAY Palla a due alle ore 20 per Alba vs Olimpia Milano alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. E’ il ventesimo tu… - CaveauClubAlba : Quante cose inutili abbiamo nella testa Ma il tuo sorriso resta #caveauclub #alba #weagency #dj#live #concert -